La Guardia Civil de Cáceres incorpora una nueva Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía

Nueva oficina móvil de Atención a la Ciudadanía de la Guardia Civil de Cáceres - GUARDIA CIVIL

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR (CÁCERES), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cáceres ha presentado este viernes su nueva Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), un recurso destinado a acercar sus servicios a los vecinos de la provincia, especialmente en aquellas zonas rurales donde el acceso a determinados trámites puede resultar más complejo.

La presentación esta unidad ha tenido lugar en la Plaza Mayor de la localidad cacereña de Garrovillas de Alconétar, donde además se han dado a conocer los nuevos medios materiales incorporados recientemente al Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos y NRBQ (GEDEX) de la Comandancia de Cáceres.

El acto de presentación ha contado con la asistencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Extremadura, Manuel Andrés Velarde; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, o la alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, Elisabeth Martín, entre otras autoridades, quienes conocieron de primera mano las capacidades y prestaciones de este nuevo vehículo de servicio público.

Cabe destacar que esta nueva Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía constituye una "herramienta innovadora" que permitirá a los ciudadanos realizar diversas gestiones relacionadas con la actividad policial, recibir asesoramiento e información, así como facilitar una atención más cercana, accesible y eficaz, señala la Guardia Civil.

También se han presentado los nuevos medios materiales incorporados recientemente al Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos y NRBQ (Gedex) de la Comandancia de Cáceres, como una nueva furgoneta de intervención y un robot de última generación, diseñado para "incrementar la seguridad y la eficacia operativa en actuaciones relacionadas con la detección, neutralización e inspección de artefactos explosivos y otros objetos potencialmente peligrosos".

ACERCAR LA GUARDIA CIVIL AL CIUDADANO

En su intervención, el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Extremadura, Manuel Andrés Velarde, ha destacado que esta nueva Oficina Móvil de Atención al Ciudadano en la provincia de Cáceres, permitirá "acercar más la Guardia Civil al ciudadano".

Según ha explicado, se trata de un vehículo que puede desplazarse por toda la provincia, por lo que "va a estar en aquellos lugares en los que haga falta que los ciudadanos presenten algún tipo de necesidad a la Guardia Civil", y en el que se podrán recoger denuncias o hacer gestiones administrativas.

Velarde ha destacado que esta oficina móvil acudirá "a desplazar por aquellos municipios en los que sea necesario, tanto aquellos que no tienen acuartelamiento fijo de manera permanente, como aquellos otros en los que también consideremos que deban estar".

También se utilizará como oficina de mando "cuando haya cualquier actividad significativa o tanto actividades de riesgo como cualquier otro tipo de actividad que implique una gran aglomeración de personas y que haga falta que haya alguna unidad que pueda atender a todos los ciudadanos en el lugar donde se encuentran", ha señalado el general jefe.

Además, también ha presentado el general jefe el nuevo vehículo del Grupo de Desactivación de Explosivos, así como el nuevo robot móvil, del que solo existen seis de estas características "de última generación en España".

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado que lo que se presenta hoy es "mucho más que un vehículo", sino que se trata de "una forma de entender el servicio público: la de acercar la Administración y la seguridad a todos los ciudadanos, vivan donde vivan", ya que según ha considerado, "la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal".

El delegado ha recordado que esta nueva oficina móvil de Cáceres se suma a la ya presentada hace unas semanas en la provincia de Badajoz, y ha insistido en que ambas responden a la estrategia de "reforzar la presencia de la Guardia Civil en el medio rural y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos", ha dicho.

Una oficina que viene a "acercar los servicios de la Guardia Civil a los ciudadanos en los sitios más difíciles, en aquellos lugares donde no existen puestos fijos o que están más alejados", ha destacado el delegado del Gobierno, quien ha reafirmado el compromiso del Gobierno central "con una Guardia Civil moderna, cercana y adaptada a las necesidades del siglo XXI", ha señalado.

También ha querido poner en valor la incorporación de nuevos medios al Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos y NRBQ (GEDEX) de la Comandancia de Cáceres, entre los que se encuentran una nueva furgoneta de intervención y un robot de última generación.

"Hablamos de inversiones que no siempre se ven en el día a día, pero que resultan esenciales para que nuestros agentes puedan desempeñar su trabajo con las mayores garantías y para que la ciudadanía sepa que cuenta con una Guardia Civil preparada para afrontar cualquier desafío", ha afirmado Quintana,

A su juicio, la incorporación de estos medios supone un "importante avance tecnológico" que refuerza la capacidad operativa de la Guardia Civil y mejora la seguridad tanto de los especialistas como del conjunto de la ciudadanía.

"Por último, el delegado del Gobierno ha asegurado que la OMAC y los nuevos medios del GEDEX "responden a una misma filosofía: estar más cerca de la ciudadanía y estar mejor preparados para protegerla".

Finalmente, la alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, Elisabeth Martín, ha querido agradecer a la Guardia Civil que haya escogido esta localidad para presentar su oficina móvil, y ha resaltado la importancia que tiene este cuerpo de seguridad para el mundo rural.

Cabe destacar que tras la presentación institucional, los vecinos de esta localidad ha tenido la oportunidad de visitar el vehículo, conocer su equipamiento y recibir información detallada sobre los servicios que podrá prestar en los distintos municipios de la provincia.