La Guardia Civil centra la búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera en zonas cercanas al municipio

PLASENCIA (CÁCERES), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido el pasado lunes junto a su perro en Losar de la Vera.

La búsqueda, que se ha retomado este sábado después de varias jornadas sin encontrar al desaparecido, se mantendrá activo hasta alrededor de las 21,00 horas, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El dispositivo se ha iniciado este sábado a las 09,00 horas con la colaboración de numerosos vecinos de la localidad, que se han sumado voluntariamente a las labores de búsqueda. Ya por la tarde, esas labores se están desarrollando exclusivamente por agentes de la Guardia Civil.

Además, se ha ampliado el perímetro de búsqueda, centrando los rastreos en zonas próximas al municipio.

Así, por el momento, no se ha logrado localizar al varón desaparecido ni al perro que le acompañaba en el momento de su desaparición. La Guardia Civil ha informado de que proseguirá con las labores de búsqueda.