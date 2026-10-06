La Guardia Civil continuará esta tarde la búsqueda del vecino de Losar de la Vera desaparecido la semana pasada

1123367.1.260.149.20261006144147 Una guía y un perro del servicio cinológico de la Guardia Civil en el dispositivo de búsqueda del vecino de Losar de la Vera. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda del vecino de Losar de la Vera desaparecido la semana pasada ha finalizado sin novedades las labores realizadas la mañana de este martes, 6 de octubre, que continuarán durante la tarde.

El dispositivo se mantiene activo durante la tarde con la participación de las mismas unidades, es decir, patrullas de Seguridad Ciudadana y Equipos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que cuenta en este caso con tres guías y tres perros especializados en la búsqueda de personas.

Este martes están centrando los trabajos en las zonas en las que el hombre fue visto por última vez, realizando un rastreo exhaustivo y sectorizado con el objetivo de revisar de forma minuciosa cada área y evitar que quede ningún espacio sin comprobar.

Una vez completadas estas zonas de búsqueda, los efectivos amplían progresivamente el rastreo a áreas aledañas al municipio, priorizando aquellos lugares por los que, atendiendo a las circunstancias de la desaparición, resulte más previsible que pudiera haber transitado.