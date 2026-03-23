La Guardia Civil desactiva un proyectil de artillería de la Guerra Civil hallado en un paraje de Calamonte

Artefacto explosivo - GUARDIA CIVIL

El artefacto, del calibre 65 mm, compuesto por proyectil y vaina, fue hallado por un viandante cuando paseaba por la finca

CALAMONTE (BADAJOZ), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desactivado un proyectil de artillería hallado por un viandante en un paraje del término municipal pacense de Calamonte.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes, cuando un vecino que paseaba por el paraje conocido como 'camino del Pilón' del término municipal de Calamonte observó un proyectil sobre la tierra, por lo que alertó inmediatamente a la Guardia Civil.

Ante este aviso, los agentes de la Guardia Civil activaron el protocolo de actuación en estos casos, se trasladaron hasta el lugar del hallazo, y una vez analizado y estudiado el artefacto, comprobaron que se trataba de un proyectil de artillería de disparo completo para cañón de montaña, calibre 65 mm Italia de la época de la Guerra Civil, según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Así, tras acordonar la zona y adoptando las oportunas medidas de seguridad, la Guardia Civil llevó a cabo en el mismo paraje la desactivación del proyectil de una forma controlada.

Ante este hecho, la Guardia Civil informa que, ante la localización de este tipo de artefactos, "pese al tiempo transcurrido y aunque presenten aspectos inofensivos, pueden mantener sus propiedades explosivas intactas, por lo que cualquier manipulación indebida puede activar su carga.

En ese sentido, recomienda no manipular ni trasladar de lugar estos proyectiles, avisar lo antes posible a la Guardia Civil, y mientras llegan los agentes, alejarse y señalizar la zona, de forma que pueda impedir que otras personas se acerquen al lugar.