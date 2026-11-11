La Guardia Civil esclarece una estafa informática tras desviarse la nómina de un madrileño a Cáceres

Un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido una estafa informática cometida mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), en la que los autores suplantaron la identidad de un trabajador madrileño para conseguir desviar el importe de su nómina a una cuenta bancaria controlada por la responsable del fraude en Cáceres.

La actuación se inició tras la denuncia telemática presentada por una empresa, con sede en Vallecas (Madrid), cuyo responsable del departamento de Recursos Humanos manifestó haber recibido un correo electrónico aparentemente remitido por uno de sus empleados.

En el mensaje se solicitaba modificar la cuenta bancaria en la que el trabajador percibía habitualmente su nómina y, tras recibir la petición, desde la empresa se comunicó el supuesto cambio a la asesoría encargada de gestionar los pagos, procediéndose al abono de la nómina en la nueva cuenta bancaria facilitada.

La empresa no detectó inicialmente ninguna anomalía y el pago se realizó sin incidencias aparentes aunque, posteriormente, el trabajador comunicó al departamento de Recursos Humanos que no había recibido su nómina, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Fue entonces cuando se comprobó la dirección de correo electrónico desde la que se había solicitado el cambio y se detectó que presentaba indicios de no corresponder con la utilizada habitualmente por el empleado.

De esta forma, ante la sospecha de una posible suplantación de identidad, la empresa presentó la correspondiente denuncia telemática.

LA INVESTIGACIÓN

Tras recibir la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, especialistas de la CiberComandancia iniciaron las correspondientes pesquisas para esclarecer los hechos, determinar el procedimiento empleado e identificar al responsable.

En el marco de la investigación se analizó la comunicación electrónica utilizada para solicitar el cambio de cuenta bancaria, así como la documentación relacionada con la gestión y el posterior pago de la nómina.

Asimismo, se realizaron las comprobaciones necesarias sobre la cuenta bancaria receptora del dinero y la trazabilidad de los fondos, con el objetivo de reconstruir la operativa utilizada para desviar el importe de la nómina.

Las pesquisas permitieron identificar la presunta responsable, con domicilio en Cáceres y, para el desarrollo de las actuaciones, la CiberComandancia contó con la colaboración del Equipo @ de Cáceres, que realizó las gestiones necesarias, incluida la toma de manifestación, contribuyendo de esta forma al esclarecimiento de los hechos.

Las actuaciones practicadas permitieron finalmente esclarecer la estafa e identificar al presunto responsable. Una vez finalizadas las diligencias, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Plasencia (Cáceres).

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