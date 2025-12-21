La Guardia Civil investiga dos intentos de robo en oficinas de Correos de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁCERES 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando dos intentos de robo que se han producido en la madrugada de este domingo, 21 de diciembre, en las oficinas de Correos de las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río.

La primera de ellas se ha producido sobre las 6,45 horas de este domingo, cuando se ha registrado una tentativa de robo en la oficina de correos de la localidad de Malpartida de Cáceres, según informan fuentes de la Guardia Civil.

Hasta el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil, quienes, tras comprobar los hechos junto con responsable de la oficina, han confirmado que no se ha producido la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, ni se han visto afectados los votos por correo.

Posteriormente, se ha intentado forzar la puerta de la oficina de Correos de la localidad de Alagón del Río, sin exito, tras lo que los autores han entrado en el ayuntamiento, situado en el edificio anexo, del que han sustraito una pequeña cantidad de dinero en metálico.

A estas horas la Guardia Civil investiga los hechos en estas dos localidades cacereñas.