La Guardia Civil mantiene la vigilancia ante el aumento del caudal del río Tiétar en la comarca de La Vera

Un coche de la Guardia Civil junto al cauce del río Tiétar. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 6 febrero 2026 20:10
   CÁCERES, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil mantiene una vigilancia permanente de la situación meteorológica en los cauces de los ríos ante el aumento del caudal del río Tiétar y la acumulación de agua en distintos puntos de la comarca de La Vera, con el objetivo de prevenir cualquier incidencia y garantizar la seguridad de vecinos, conductores y explotaciones agrícolas, especialmente ante las condiciones meteorológicas adversas.

   Ante la llegada este sábado de una nueva borrasca, Marta, aconseja no circular por carreteras secundarias o zonas inundables si no es estrictamente necesario, así como evitar cruzar cauces, badenes y caminos anegados, aunque el nivel de agua parezca bajo.

   También pide a la ciudadanía que se mantenga informada a través de los canales oficiales y siga las indicaciones de las autoridades, así como señala la necesidad de extremar la precaución en zonas agrícolas y próximas a ríos o arroyos ante posibles crecidas repentinas.

