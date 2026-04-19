La Guardia Civil reanuda hoy la búsqueda del hombre desaparecido hace más de dos semanas en Jarandilla de la Vera

La Guardia Civil reanuda el dispositivo de búsqueda del hombre de 74 años desaparecido la noche del 2 de abril en Jarandilla de la Vera (Cáceres). - GUARDIA CIVIL

Asociaciones de búsqueda ya realizaron ayer otra batida para tratar de localizar al hombre, que desapareció la noche del 2 de abril

PLASENCIA (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha reanudado este domingo el dispositivo de búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido la noche del pasado 2 de abril en Jarandilla de la Vera (Cáceres).

En el operativo participan efectivos de la Guardia Civil de la Compañía de Navalmoral de la Mata, desplegados en batidas a pie, control de caminos y labores de coordinación desde el puesto de mando, que se ha establecido en el Camping Jaranda de Jarandilla de la Vera.

Según fuentes de la Guardia Civil, el dispositivo cuenta además con el apoyo de asociaciones de búsqueda que han impulsado esta nueva batida coordinada, que se une a la realizada en el día de ayer, así como de voluntarios, familiares, unidades caninas y drones de las organizaciones, con el objetivo de ampliar y reforzar las zonas ya inspeccionadas.