La Guardia Civil retoma este lunes la búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Losar de la Vera

Busqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha reanudado este lunes el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al hombre de 68 años que desapareció hace una semana junto a su perro en Losar de la Vera.

El dispositivo ha comenzado a las 08,30 horas con la participación de varias patrullas de la Guardia Civil, seis integrantes del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) y voluntarios.

Este lunes batirán distintas zonas en las que ya se ha buscado y ampliado sobre las mismas.