La Guardia Civil sigue desplegada en la rave de La Granja para impedir la llegada de nuevos asistentes

Agentes de la Guardia Civil desplegados en torno a la rave ilegal de La Granja (Cáceres). - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

Se trata de una fiesta no autorizada que comenzó el pasado jueves

PLASENCIA (CÁCERES), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo de seguridad ante la concentración multitudinaria no autorizada que se está desarrollando en La Granja (Cáceres) desde la noche del pasado jueves.

El objetivo de este dispositivo es garantizar la seguridad de las personas, mantener el orden público, minimizar los riesgos derivados de la celebración de esta fiesta no autorizada y de impedir la llegada de nuevos asistentes.

Así, el dispositivo, según han informado fuentes de la Guardia Civil, mantiene blindado el perímetro de la concentración, al tiempo que se realiza una vigilancia permanente del entorno y de las principales vías de acceso, con el objetivo de impedir la llegada de nuevos asistentes y evitar que continúe incrementándose el número de personas y vehículos en la zona.

Además, los agentes han tenido que intervenir en diversos auxilios sanitarios, entre ellos, en el traslado involuntario de un hombre a un centro hospitalario debido al consumo de sustancias estupefacientes.

Durante la jornada de este sábado, la Guardia Civil continúa desarrollando labores de vigilancia, prevención, control de accesos, auxilio a las personas, seguridad ciudadana y vigilancia de las carreteras próximas.