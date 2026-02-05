La Guardia Civil vigila la zona desalojada de La Isleta en Coria para impedir el acceso y evitar robos

1049268.1.260.149.20260205193007 Vigilancia de la Guardia Civil en la zona de La Isla, en Coria - GUARDIA CIVIL

CORIA (CÁCERES), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene un dispositivo de seguridad en la zona de la Isleta de la localidad cacereña de Coria, que ha sido desalojada este jueves debido al incremento del caudal del río Alagón, con el objetivo de impedir el acceso a la zona y evitar robos.

Cabe recordar que el incremento del caudal del río Alagón y el riesgo de inundación ha obligado al Ayuntamiento de Coria a activar este jueves el Nivel 2 del Plan de Emergencia Municipal (PEMU), así como a desalojar a alrededor de 40 viviendas en la zona inudable de La Isleta.

Ante esta situación, la Guardia Civil mantiene un dispositivo de vigilancia en esta zona con el objetivo de de impedir el acceso a las áreas inundadas, donde el riesgo para las personas es elevado, así como prevenir posibles delitos, como robos o actos vandálicos en inmuebles que han tenido que ser evacuados.

Con la presencia de los agentes en la zona se persigue también "evitar que los curiosos se acerquen a zonas peligr

osas y se expongan innecesariamente a situaciones de peligro", según señalan fuentes de la Guardia Civil.

Por tanto, explican que el operativo se centra, en definitiva, en garantizar la seguridad ciudadana y proteger tanto a las personas como a los bienes mientras persista la situación de emergencia derivada del paso de la borrasca Leonardo.