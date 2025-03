Guardiola aboga por un feminismo que esté "por encima de la política del ruido" y que no sea "arma arrojadiza"

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abogado por un feminismo que esté "por encima de la política del ruido" y por una igualdad que no sea "arma arrojadiza".

Guardiola ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer en la Asamblea de Extremadura y en el que no se ha podido dar lectura a un manifiesto al no sumarse al mismo el PSOE y Unidas por Extremadura.

Estos grupos no han suscrito el manifiesto en este sentido porque entienden que la presidenta extremeña "blanquea" a la extrema derecha por llegar a acuerdos con el Grupo Parlamentario de Vox.

Cabe señalar que el pasado año, a diferencia de éste, los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Unidas por Extremadura leyeron en este mismo acto un manifiesto por el 8M al no poder contar con una declaración institucional por la negativa de Vox.

La presidenta extremeña, en su discurso, ha asegurado que la igualdad "no tiene dueños". "Con la igualdad no se especula, con la igualdad no se amenaza, con la igualdad no se juega", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que el feminismo debe estar "por encima de esa política del ruido", de la "política mediocre", "nociva", "antigua" y a la que "nada le interesa" la igualdad ni las mujeres, al tiempo que ha añadido que, en este acto, se debería estar "para otra cosa" y para mostrar a Extremadura "unión, compromiso y acuerdos".

"Aquí deberíamos estar para el ejemplo y para las certezas, porque la igualdad es patrimonio emocional y compartido, sin sellos y sin pertenencias, de generación en generación, de mano en mano y de hogar en hogar", ha afirmado, además de trasladar a las mujeres que "no están solas" y que su Ejecutivo "va a estar a su lado".

El acto institucional por el 8M ha contado con la asistencia de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; los miembros del Consejo de Gobierno, diputados de todos los grupos, los expresidentes de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, o el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, entre otras autoridades.

Por ello, y ante la polémica que ha rodeado en Extremadura a esta celebración al no contar con un manifiesto, la presidenta extremeña ha señalado que el 8 de marzo es un día "para estar juntas y para la reivindicación" y no se debería convertir en una "arena política donde pelear".

