Guardiola afirma que Sánchez y Vara son "Pepe gotera y Otilio" y que "basta ya de meternos en el fango del populismo"

MÉRIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha señalado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, "son Pepe gotera y Otilio", que "han destrozado" España y Extremadura, algo que va a "arreglar" el PP tras la cita electoral del 28 de mayo, ha indicado.

Guardiola ha realizado estas manifestaciones durante la clausura del acto de presentación de candidaturas municipales del PP extremeño, un acto que se ha celebrado en un parque junto al río Guadiana en Mérida, en el que ha estado arropada por el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La candidata popular a presidir la Junta de Extremadura ha insistido en que el "cambio" en la comunidad extremeña "es posible" y hay que hacerlo "juntos", porque "el PP es el partido del progreso, del futuro y de la honestidad, el partido de los extremeños".

Para Guardiola, "hay que hablar menos y hacer más" y se ha mostrado convencida de que con esa premisa "vamos a conseguir un resultado histórico, como tú lo han conseguido en Andalucía, Juanma".

La candidata popular a la Junta ha realizado un discurso emotivo apelando a la "cercanía" de lo que debe ser la política con la gente, apostando por la política municipal, "porque los alcaldes y alcaldesas son los verdaderos héroes de la política", ha comentado.

"Esto no va de porcentajes de votos o de seguidores en redes sociales, esto va de vidas, de hogares", y ahí, ha recalcado, es donde cada día trabajan desde los ayuntamientos.

"Esto va de gestión, de seriedad y de respeto, no va de cortijos, el alcalde es de todos y para todos; aquí no hay tuyos ni míos ni de nadie; menos Osuna y más Amaro (candidato del PP en Mérida); menos caciques y más valentía", ha señalado en referencia a los audios salidos a la luz pública del alcalde emeritense, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, en los que, entre otras cosas, manifiesta que "quien denuncie al ayuntamiento no trabajará ni de alguacil en esta ciudad, al menos mientras esté el PSOE".

"NO SOMOS FLOR DE UN DÍA"

Según Guardiola, "el PP no es flor de un día", porque "estamos cansados de esperar y queremos mejorar la vida de los demás", realizando una política "útil, cercana, lejos de los gurús electorales".

A este respecto, ha abogado por dejar de "meternos en el fango del populismo", y ha criticado las políticas llevadas a cabo por la ministra y fundadora del nuevo partido Sumar, Yolanda Díaz.

"Hay que construir una Extremadura juntos, esto ya ha comenzado, no tiene marcha atrás, vamos juntos y seguros, nuestro compromiso es muy fuerte y nuestra ilusión es incombustible, vamos a ganar, a por todas", ha sentenciado.

Antes de su intervención se ha proyectado un video de Guardiola sobre qué representa Extremadura para ella y cómo quiere transformarla desde su acción política.

Por su parte, el presidente andaluz ha insistido en que las elecciones del 28 de mayo "no son unas elecciones cualquiera", ya que "nos jugamos el futuro de nuestro país", por lo que ha apelado al voto al PP, "porque sería bastante grave entregarle otro cheque en blanco a Sánchez".

Juanma Moreno ha mostrado su apoyo a María Guardiola, a la que ha dicho que "puede contar con nosotros para que lo queráis porque Andalucía y Extremadura somos regiones hermanas".

Al acto de Mérida, celebrado al aire libre junto al río Guadiana, han asistido dirigentes populares extremeños como el secretario general, Abel Bautista, el expresidente del PP extremeño y de la Junta, José Antonio Monago; el presidente del PP de Cáceres, Laureno León; el alcalde de Badajoz y candidato del PP a la alcaldía pacense, Ignacio Grajera, y Carlos Floriano, entre otros, además del secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo.

Asimismo, la apertura del acto ha corrido a cargo del candidato del PP a la Alcaldía de Mérida, Santi Amaro, que ha recalcado que su despacho "está en la calle", y que el ayuntamiento "no va a ser un cortijo" ni una "agencia de colocación de compañeros de toda la vida", en referencia a los audios del alcalde emeritense, el socialista Antonio Rodríguez Osuna.

Además, el evento ha desarrollado una mesa redonda en la que han participado el alcalde de Acebo, Javier Alviz; la candidata a la Alcaldía de Bodonal de la Sierra, Rosalía Quintanilla; el candidato en Berrocalejo, Cristian Sánchez; y la candidata en Monesterio, Ana Campos.