Guardiola anima a los jóvenes a ser partícipes del "cambio" para "recuperar la cordura"

La presidenta del PP en Extremadura, María Guariola; el presidente nacional de NNGG; Ignacio Dancausa, y el presidente regional de NNGG, Pedro José Gordillo, en un acto del partido en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha animado a los jóvenes a ser partícipes del "cambio" el próximo 29 de noviembre para "recuperar la cordura" y "cerra el círculo" que se abrió en Extremadura en 2023, con un Gobierno que vuelva a valorar el "esfuerzo" porque "un sistema que trata igual al que se lo curra que al que no, no es un sistema justo".

"La palabra mérito no es una palabra de derechas, o no debería serlo. Es una palabra de justicia. Y a quien protege de verdad es a todos aquellos que no tienen o que no tenemos padrino", ha dicho la líder de los 'populares' extremeños en un acto en Cáceres con jóvenes en el que ha participado el presidente nacional de NNGG, Ignacio Dancausa.

Guardiola ha criticado las políticas de juventud de ámbito estatal, porque "los jóvenes para el Gobierno de Sánchez habéis sido meros decorados porque quedáis muy bien en las fotitos, quedáis muy bien en el vídeo con la musiquita o para anunciar el bono de turno, ahí sí", ha dicho. "Pero cuando se trata de solucionar problemas, os ponen los últimos de la fila", ha subrayado.

Por ello, ha augurado que los jóvenes van a ser "decisivos" en las próximas elecciones y les ha animado a utilizar su "libertad" como forma de rebeldía porque "el conformismo no es neutral, es un voto a que todo siga igual". "El PP tiene que ser el partido de las cosas bien hechas, de la gestión y la transparencia; el cambio está muy cerca y lo va a liderar Alberto Núñez Feijóo que va a cumplir su contrato con España, un presidente honrado y comprometido con los jóvenes", ha apuntado.

"Ahora estáis teniendo que ver cómo nos van a subir los impuestos, cómo es imposible pagar el alquiler, cómo os piden paciencia mientras ellos se llenan los bolsillos", ha incidido Guardiola, que ha sentenciado que "esto va de decencia y la decencia no se prorroga como los presupuestos. La decencia o se tiene o no se tiene".

Por eso, ha indicado que España necesita "con urgencia" un Gobierno "que reconstruya la confianza en las instituciones", "un gobierno que trabaje para unir de nuevo a los españoles y que se centre de verdad en solucionar los problemas de la gente". "Y vosotros, los jóvenes, representáis a esa España posible", ha añadido.

"Vosotros sois los jóvenes que trabajáis, sois alegres, responsables, que respetáis lo que es de todos y que os hacéis respetar. No sois los jóvenes que os tiráis en el sofá esperando a que venga papá... sois jóvenes que tenéis ambición y que tenéis ganas de crecer, así es que ni una sola lección tenemos que aguantar de esa izquierda llorones privilegiadas que están acostumbrados a que les hagan todo de esa izquierda pija y de 'hijos de' que vienen a dar lecciones a los que realmente os estáis labrando un futuro, estudiando, currando, trabajando", ha espetado.

En su intervención, ha lamentado que la emancipación de los jóvenes se haya convertido "en un deporte de riesgo" mientras ha criticado que Pedro Sánchez anuncie viviendas pero no las construya, porque "el problema es que los anuncios no se pueden habitar".

"Y cuando resulta que les da por hacer algo, lo que hacen es intervenir, lo que hacen es poner más trabas, lo que hacen es meter miedo a quien tiene una vivienda y la puede poner en el mercado para el alquiler. Esto es lo que ocurre. Menos viviendas, porque la gente las saca del mercado y suben los precios, menos oferta y suben los precios", ha señalado.

Frente a la política nacional, Guardiola ha defendido la política de vivienda en Extremadura donde se han construido 3.000 viviendas para jóvenes, se han puesto en marcha ayudas al alquiler, un aumento de las deducciones del IRPF, el Plan Habita y un decreto que libera suelo público en el marco del Plan de Vivienda de Extremadura con 950 millones de euros.

"La política tiene que ofrecer respuestas a los jóvenes", ha insistido Guardiola, que ha defendido "una política de hechos, seria y para todos" frente a la "política de trincheras" y "de buenos y malos". También ha defendido un pacto entre generaciones para garantizar el sistema de pensiones, algo que se consigue "con más empleo y mejor gestión".

En su intervención, ha reivindicado "poder hablar de todo" y debatir "sin miedo a expulsarnos los unos a los otros de la conservación". "Ahora todo lo que no les gusta es fascismo, pero fascismo es señalar, insultar por redes, quemar contenedores o cerrar universidades", ha espetado. "Necesitamos recuperar la cordura, la confianza y salir al encuentro", ha dicho.

Guardiola también se ha referido al accidente de tren en Urda (Toledo) y ha pedido para las víctimas "verdad y respeto" porque "esto no se arregla con la dimisión de un ministro, sino con inversión, mantenimiento y con reforzar la seguridad". "Un buen tren no es solo el que llega muy rápido y llega pronto, sino un tren seguro, y nadie debería subirse a un tren con miedo", ha sentenciado.

Así, ha insistido en que el 29 de noviembre "España tiene la oportunidad del cambio" con un gobierno que "se centre en solucionar los problemas de la gente, que lidere, que gestione, que se preocupe de la ciudadanía, que trabaje también cuando las cámaras se apaguen".

JÓVENES "GUARDIOLISTAS"

En el acto también ha intervenido el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa, quien se ha declarado "Guardiolista" por las políticas que está desarrollando en la región la líder de los 'populares' extremeños a favor de los jóvenes y de la creación de oportunidades.

Dancausa ha valorado que el PP es "ahora" el primer partido de opción para los jóvenes en las dos provincias extremeñas y ha destacado la presencia de NNGG en las listas del Congreso y el Senado, donde figuran 67 candidatos de la formación juvenil, que son los "pilares" de Alberto Núñez Feijóo y de las políticas "valientes" que aplicará a partir del 29 de noviembre, como la construcción de más de un millón de casas para que los jóvenes vivan "donde quieran vivir".

En su discurso se ha referido a la migración y ha recordado que en los últimos cuatro años han entrado en España más de 4,5 millones de personas, lo que supone un 10% de la población. Ante eso ha señalado que "si quieres venir a España, tienes que integrarte, tienes que trabajar, tienes que adaptarte a nuestras tradiciones, o por lo menos respetarlas".

"Tenemos la oportunidad de ser el país de oportunidades que siempre hemos sido", ha dicho Dancausa, que ha criticado a la "banda" de Pedro Sánchez que está empobreciendo la nación. "Va a llegar el cambio", ha sentenciado, al tiempo que ha invitado a los jóvenes a llenar las urnas "con votos de la ilusión".

El líder de NNGG se ha mostrado convencido de que el 29 de noviembre se "va a recuperar esta España de la prosperidad, del trabajo, de la seguridad en las calles, de la defensa en nuestras fronteras y de que los jóvenes tengamos una casa en la que vivir".

El acto lo ha abierto el presidente regional de NNGG, Pedro José Gordillo, que ha agradecido a Guardiola que haya puesto las preocupaciones de los jóvenes en el centro de sus políticas regionales, con medidas para favorecer el acceso a la vivienda y otras ayudas para favorecer el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.