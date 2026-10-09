Guardiola celebra que decaiga la financiación autonómica o el decreto de universidades que perjudican a la región

1124252.1.260.149.20261009115551 La presidenta de la Junta de Exrtremadura, María Guardiola, ofrece declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del parlamento regional. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre porque, entre otras cuestiones, supone paralizar planes del Ejecutivo central que "perjudican tremendamente" a la comunidad, como la propuesta de financiación autonómica o el decreto de universidades.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que el adelanto electoral tiene "un impacto muy positivo para la región", y por tanto, están "muy contentos" de que no continúe hacia adelante la financiación autonómica que ponía sobre la mesa 21.000 millones de euros más para el conjunto de las comunidades pero de los cuales a Extremadura le correspondía "cero euros".

Igualmente celebra que decaiga el decreto de universidades que "obstaculizaba" la llegada a la región de universidades que se pueden instalar si cumplen "todos los estándares de calidad" para ayudar a "complementar" la formación que ofrece la universidad pública.

Y con los centros de datos, ha asegurado, "ocurre lo mismo", ya que Extremadura es "una potencia energética", lo que ofrece a Extremadura una "grandísima oportunidad" de que se instalen "grandes proyectos" que pueden aportar "una mayor competitividad" para la inteligencia artificial y para poder ofrecer a los jóvenes "empleo de calidad".

"Es muy buena noticia", ha celebrado Guardiola sobre una convocatoria de elecciones que llevaba "mucho tiempo esperando" por parte de un "gobierno muerto, un gobierno sin poder actuar, sin mayorías, un gobierno rodeado de escándalos de corrupción".

Por todo ello, ha expresado que está "deseando que llegue ese día donde los españoles puedan hablar, lo hagan de forma rotunda y contundente en las urnas".

A preguntas acerca de la propuesta de Yolanda Díaz sobre la subida del salario mínimo interprofesional, la ha enmarcado en un proceso electoral en el que se van a ver en las próximas semanas "muchas propuestas, muchos decretos encima de la mesa, muchos anuncios" que llegan "sin consenso alguno, sin negociar, sin dialogar".

En este sentido, ha señalado que se trata de "bombas de humo para despistar, para que se hable de lo que ellos quieren y no de lo que les preocupa realmente a los ciudadanos".

VOTO POR CORREO

Por otro lado, ha reconocido que el sistema "garantiza el voto por correo", pero ha recordado el episodio vivido en las últimas elecciones autonómicas de diciembre de 2025 cuando desaparecieron papeletas en oficinas postales de la región.

En este punto, ha señalado que entonces lo que puso de manifiesto es que le parecía "increíble que se puedan robar votos depositados en Correos", porque se trata de un "derecho fundamental", por tanto, "si se roban votos, pues se está robando nuestra democracia", ha insistido, como ya denunció en su momento.

Ante esta situación, exige que, "como una ciudadana normal, que la custodia de esos votos que la gente hace con ilusión y libremente, pues esté protegida", al tiempo que ha añadido que le da "igual" que sea un "caco" o un hecho "organizado", porque lo que no concibe es que en una democracia del siglo XXI desaparezcan esos votos, porque "esas 128 personas tienen el mismo derecho a ejercer su derecho a voto que si fueran 28.000 me da igual. "No puede pasar", ha remarcado.