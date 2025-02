Guardiola considera la condonación de la deuda un "atraco" a los españoles para "contentar al separatismo"

MÉRIDA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado la propuesta de condonar la deuda a las autonomías aprobada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como un "atraco" a los españoles para "contentar al separatismo".

"Atraco a los españoles para contentar al separatismo. No seremos cómplices. La "quita" no es gratis: la pagamos todos. La deuda no desaparece, la cargan sobre nuestras espaldas. Exigimos responsabilidad, transparencia e igualdad", ha aseverado Guardiola en su perfil en 'X' y recoge Europa Press.

Cabe recordar que el CPFF ha aprobado este miércoles la propuesta del Gobierno de condonar 83.252 millones de euros de deuda de comunidades autónomas del régimen común, pese a que los consejeros del Partido Popular abandonaron la reunión poco después de empezar.