Guardiola defiende las pruebas de edad a menores migrantes: "Comprobar requisitos para una prestación es lo más normal"

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido la realización de pruebas a menores migrantes cuando hay "dudas" sobre su edad, siempre bajo el "estricto cumplimiento de la ley", y teniendo en cuenta que "comprobar los requisitos que te permiten acceder a una prestación pública es lo más normal del mundo".

Esto además dentro del objetivo de "saber quién es menor para protegerlo", y teniendo en cuenta que de las 329 pruebas que según ha dicho se han realizado a supuestos menores migrantes por parte del SES en Extremadura, el 79 por ciento han determinado que en realidad eran mayores. "260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores", ha añadido.

"Claro que comparto que se realicen pruebas de edad, insisto, lo hemos venido haciendo cada vez que ha habido dudas sobre su condición de menores y siempre que la autorice la Fiscalía, porque comprobar los requisitos que te permiten acceder a una prestación pública es lo más normal del mundo. Lo anormal, es no hacerlo", ha destacado.

Así, ha incidido en que la Junta comprueba la renta para otorgar una ayuda pública, los requisitos para acceder por ejemplo a la Renta Básica, o la condición de familia numerosa para posibles desgravaciones fiscales.

"En definitiva, toda prestación pública exige que se comprueben los requisitos y se cumplan los que te dan derecho a la misma, porque esta es la garantía real de que lo público va destinado a quien realmente tiene que ir destinado", ha argumentado la presidenta de la Junta.

De este modo, en respuesta a una pregunta este jueves en el pleno de la Asamblea por parte de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sobre si comparte las medidas y afirmaciones "racistas" del vicepresidente de la Junta Óscar Fernández Calle relativas a la realización de pruebas de edad a menores migrantes, Guardiola ha remarcado que "Extremadura ha sido, es y va a seguir siendo rigurosa en la gestión de la acogida de los menores".

Por su parte, Irene de Miguel, ha cuestionado a Guardiola si comparte las medidas y afirmaciones "racistas" realizadas por el vicepresidente Óscar Fernández Calle al anunciar pruebas de edad a menores migrantes en la región; y le ha reprochado que con el objetivo de gobernar el Ejecutivo regional se encuentre "en venta".

"Este gobierno no ha estado más en venta que con usted, y no ha tenido nunca un precio más alto y más miserable que con usted", ha espetado De Miguel a Guardiola, a quien ha criticado que esta legislatura mantenga como "prioridad" la de "desmantelar" la cooperación al desarrollo; después la eliminación de las clases extraescolares de lengua y cultura árabe en dos colegios de Talayuela; y ahora "acabar con los derechos de los menores migrantes a los que además criminalizan gratuitamente".

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