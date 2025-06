Guardiola desoye el diálogo que ofrecen PSOE y Vox para cambiar un camino que advierte que recorrerá "enterito"

MÉRIDA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que va a seguir adelante con el "camino de transformación" de la comunidad iniciado hace dos años por su gobierno y que no piensa dar "marcha atrás" porque lo va a recorrer "enterito".

Así ha respondido a los portavoces tanto del PSOE como de Vox, que en sus intervenciones en esta segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región le han recordado a Guardiola que no tiene mayoría suficiente en el parlamento para sacar adelante sus políticas sin contar con apoyos.

Sin embargo, la presidenta extremeña ha acusado a la oposición, sin excepciones, de "no hacer su trabajo" y de ser una "rémora" para la comunidad autónoma, lo que no le va a impedir, ha señalado, continuar con su hoja de ruta.

Para Guardiola, el trabajo de la oposición es "contrastar datos y proponer alternativas" y no "inventarse cuentos para meter miedo, no es bloquear proyectos", ha espetado al resto de grupos parlamentarios, a quienes se ha dirigido para decirles que han "demostrado ser una rémora para esta tierra", y que no acepta "lecciones" de ninguno de ellos.

Frente a ese "ruido", ha añadido, ha dicho que su gobierno y su partido defiende "la política útil" y que Extremadura "no necesita titulares", sino "hechos" que "por fin los tiene", y por ello van a "seguir defendiendo con firmeza cada oportunidad, cada derecho, cada paso adelante".

"Vamos a seguir en ese camino de transformación que no tiene marcha atrás. Y es un camino que vamos a recorrer enterito, de principio a fin", ha advertido Guardiola, quien ha respondido conjuntamente a los tres grupos parlamentarios, y a quienes les ha recriminado que no hayan puesto en valor ninguno de los avances que ha logrado la comunidad en los dos últimos años.

