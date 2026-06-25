Guardiola destaca el liderazgo turístico de Extremadura: "Ya no somos un secreto, hoy estamos en el mapa"

La presidenta de la Junta, María Guardiola, tras recoger el Premio de Turismo de La Razón. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA/MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha subrayado el "momento histórico" que vive el turismo en la región durante su intervención en la XV edición de los Premios de Turismo organizados por el diario 'La Razón', donde la comunidad autónoma ha sido galardonada con el 'Premio Destino Turístico Extraordinario'.

Tras trasladar su agradecimiento a 'La Razón', la presidenta del Ejecutivo extremeño ha puesto en valor el trabajo "sobresaliente" de los profesionales y empresas del sector en Extremadura.

En este sentido, ha afirmado que el éxito turístico de Extremadura tiene unos responsables directos: "los emprendedores, autónomos y pequeñas empresas que se instalan en el mundo rural, hoteles, restaurantes, agencias y guías", señala la Junta en una nota de prensa.

Durante su intervención, ha dedicado el reconocimiento recibido a todo el tejido empresarial del sector, al que ha definido como "incansable", destacando su capacidad para transformar la percepción de la región: "han tenido la audacia y el convencimiento de que Extremadura podía aspirar a más, y han sabido poner nuestros paisajes, monumentos, productos, rutas y nuestro firmamento en la memoria de miles de viajeros".

DESTINO CADA VEZ MÁS RECONOCIDO

La presidenta, acompañada por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, también ha recordado la evolución positiva del posicionamiento turístico de la comunidad autónoma, señalando que Extremadura "ha dejado de ser un secreto bien guardado" para convertirse en un destino cada vez más reconocido a nivel nacional e internacional. "Empezamos a estar en el mapa, en muchas preferencias y en muchos diarios de viajes", ha afirmado.

En este contexto, ha destacado los datos históricos alcanzados en 2025, con más de dos millones de viajeros, un récord de turismo internacional y un crecimiento del empleo en el sector turístico, cifras que ha calificado como "datos para la confianza", tanto para quienes eligen la región como destino como para quienes deciden invertir o emprender en ella.

Asimismo, ha defendido el modelo turístico por el que apuesta Extremadura, basado en la sostenibilidad, el arraigo y la identidad propia. "Queremos un turismo de raíces, sostenible, con personalidad y generosidad", ha señalado, subrayando que la fortaleza de la región no reside en imitar otros destinos, sino en "ser profundamente nosotros".

Guardiola ha destacado los recursos naturales, patrimoniales y culturales de Extremadura, desde sus dehesas y cielos "limpios" hasta sus monasterios, teatros romanos y ciudades patrimonio, así como su liderazgo en el ámbito de las banderas azules en aguas continentales.

Finalmente, ha concluido que este galardón supone también un compromiso de futuro: "Extremadura ha llegado y quiere permanecer en el corazón de millones de viajeros". En este sentido, ha reafirmado la voluntad del Gobierno autonómico de seguir trabajando junto al sector: "seguiremos creciendo, seguiremos trabajando, seguiremos confiando".