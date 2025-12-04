Guardiola dice que la región se juega su futuro y presenta al PP como una opción para socialistas "decepcionados"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante un mitin del PP en Don Benito - Andrés Rodríguez - Europa Press

DON BENITO (BADAJOZ), 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que la región se juega su futuro en las elecciones del próximo 21 de diciembre y ha presentado a su partido como una "opción seria" para los votantes socialistas "decepcionados".

Guardiola ha realizado estas declaraciones durante su intervención en una comida mitin en Don Benito (Badajoz), en la que también ha participado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha dado las gracias por su presencia en Extremadura.

"Quiero darle las gracias al presidente Alberto Núñez Feijóo porque él demuestra que se puede hacer política sin gritar, sin insultar, sin trampas. Porque él demuestra que se puede estar en política con la decencia y con la dignidad intacta. Y por eso va a estar muy pronto en Moncloa y por eso con él vamos a recuperar la España de siempre, la de los valores, la que no tiene muros, sin corrupción, sin Ábalos, sin Koldos y lo más importante, sin Sánchez", ha asegurado.

De esta forma, ha coincidido con Feijóo en que "la política es un asunto muy serio, por mucho que algunos la quieran convertir ahora en un circo". "La política es esperanza, la política es respuesta, la política es verdad y lo que no cabe aquí es la demagogia. Y lo voy a volver a repetir porque a algunos se les atraganta la palabra cuando mienten. Aquí no hay sitio para la demagogia", ha insistido.

DEFIENDE QUE SU GOBIERNO ES DE "HECHOS"

Guardiola también ha defendido la labor de su gobierno, del que ha dicho que es "de realidades, de hechos", al tiempo que ha criticado que en frente haya "toneladas de mentiras", "operetas", "juicios pendientes", "sobres" y "escándalos todas las semanas".

Con un presidente del Gobierno, ha dicho, que está "atrincherado al sillón" y un PSOE que "ya no es un proyecto político" sino una "red de favores" o un "gran hermano de la corrupción" y que en Extremadura tiene a su "red de apoyo" y a un candidato que "está imputado por colocar al hermano de Pedro Sánchez".

"Extremadura se ha cansado, Extremadura no quiere corrupción, Extremadura no quiere escándalos, Extremadura no quiere volver al pasado. Por eso a mí también me gustaría dirigirme hoy a tantos y tantos extremeños que confiaron en el Partido Socialista y que hoy se sienten decepcionados. Quiero decirles que aquí tienen una opción seria y responsable, que somos un proyecto político que pone en el centro a las personas y que cumple con sus compromisos", ha reivindicado.

Por ello, ha pedido la confianza y el apoyo de los extremeños para ayudar a "apuntalar" el cambio que comenzó en mayo de 2023. "No vamos a defraudar", ha dicho.

"Extremadura ha cambiado en este tiempo y no quiere, decía, volver atrás y no quiere sectarismos y no quiere retroceder y, por supuesto, tampoco quiere nada con todos aquellos que desprecian a las mujeres. Con todos esos que van dando lecciones por el mundo y que se creen que tienen el monopolio del feminismo", ha asegurado Guardiola, quien ha añadido que los "machirulos" y los "abusadores están en sus filas".

(Más información en Europa Press)