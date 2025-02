Guardiola está dispuesta a revisar la fiscalidad regional en la Central de Almaraz si lo hace el Gobierno con la estatal

Recuerda en todo caso que el 80% de los impuestos que pagan las eléctricas en Almaraz son estatales

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado su disposición para "revisar" la fiscalidad a las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz si lo hace el Gobierno central con la de tipo estatal.

En todo caso, ha rechazado que se hagan "trampas al solitario" en esta cuestión ya que, en realidad, el 80 por ciento de los impuestos que pagan las eléctricas por Almaraz son estatales y, además, es el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez el que ha elevado un 70 por ciento en los últimos cinco años esos impuestos mientras "Extremadura no los ha tocado".

Así, ha reclamado al Ejecutivo nacional que deje de "asfixiar" a las empresas eléctricas de la central de Almaraz y que, además, se centre el debate en que la energía nuclear es "absolutamente imprescindible para Extremadura y para España entera" y que, en consecuencia, dicha administración tiene que cambiar el Plan de Energía Nuclear y "revertir" la "orden" de cierre de la planta atómica extremeña.

De este modo se ha pronunciado María Guardiola en rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida después de firmar junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un protocolo de colaboración entre ambas regiones y sendas declaraciones institucionales en favor de la continuidad de la Central de Almaraz y de la finalización de la conexión por alta velocidad Madrid-Lisboa.

Tras subrayar así que en la continuidad de la actividad de la Central de Almaraz "hay intereses más que evidentes y urgentes para Extremadura", ha incidido en que en todo caso "esto va más allá de la región", ya que "esto va de que España no se puede permitir un apagón nuclear ni un cierre ideológico como el que estamos viendo".

"Almaraz no se puede cerrar no porque lo digamos nosotras (Guardiola y Ayuso), sino porque así lo dice los criterios técnicos, los criterios científicos y los criterios medioambientales, pero ni Almaraz ni Cofrentes, ni Ascó, ni Trillo ni Vandellós", ha defendido Guardiola, quien ha advertido de que en esta cuestión está en juego "el futuro de Extremadura, de Madrid y de España".

"Lo que nos quieren es condenar a tener que depender de otros países cuando aquí tenemos una posición privilegiada, cuando estamos viendo cómo en el mundo se están programando nuevas centrales nucleares, cuando estamos viendo que otros países están alargando la vida de instalaciones similares a la de Almaraz entre 60 o incluso 80 años, y cuando recientemente hemos visto cómo la vicepresidenta Ribera autoriza ayudas de estado por importe de 32.000 millones de euros para prorrogar dos reactores", ha argumentado.

"Nos estamos jugando mucho, porque el futuro de Extremadura, el futuro de Madrid y el futuro de España depende de centrales nucleares como la de Almaraz".

POLÍTICA ESTRATÉGICA

Por otra parte, sobre si Extremadura se plantea bajar impuestos que cobra a las empresas de la Central de Almaraz para favorecer su continuidad, María Guardiola ha apuntado que "el problema o la cuestión fundamental no es hablar de dinero", sino "hablar de una política estratégica que depende del Gobierno de España, del Gobierno de Sánchez", y ha apostado por no fijarse "en lo pequeñito del debate" ni jugar "al despiste, ni a buscar culpables".

"Aquí tenemos un Gobierno que tiene que tener claro lo que tenemos claro el resto, que es que la energía nuclear es absolutamente imprescindible no sólo para Extremadura, sino para España entera. Y el Gobierno de España tendrá que decidir que esa energía es necesaria, cambiar el Plan de Energía Nuclear Nacional y revertir esa orden de cierre que está dada y que empieza por la central nuclear de Almaraz", ha dicho.

Con ello, ha defendido que el Gobierno central "lo que tiene que hacer es dejar de asfixiar a las empresas": "Quiero recordar que del total de impuestos que pagan las eléctricas por Almaraz, el 80 por ciento son impuestos estatales. Sánchez es quien ha elevado un 70 por ciento en los últimos cinco años los impuestos, Extremadura no los ha tocado. Y, por tanto, yo creo que mirar siempre al pequeñito me parece volver a hacernos trampas al solitario", ha añadido.

En esta línea, ha añadido que "Extremadura siempre está dispuesta a revisar la fiscalidad cuando lo haga el Gobierno de España y cuando, por ejemplo, lo haga Cataluña, que en esa tasa (regional) que cobran los catalanes las empresas pagan un 33 por ciento más de lo que se paga en Extremadura", ha indicado.

"Creo que lo importante no es reducir al debate los impuestos, es ¿necesitamos energía nuclear? Sí. ¿Hay que cerrar las centrales nucleares? No. ¿A quién le corresponde? ¿De quién es la responsabilidad? Del Gobierno de Sánchez. No hay más", ha concluido María Guardiola.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Por otra parte, en cuanto a la declaración institucional suscrita este lunes en Mérida entre María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, en la misma reafirman que "hay razones más que sobradas para pelear por la continuidad de Almaraz y que el Gobierno Central dé marcha atrás a una decisión equivocada y en contra de los intereses de los extremeños, de los madrileños y de todos los españoles".

Así, ambas comunidades instan al Gobierno central a ampliar la vida útil de las centrales nucleares y sustituir los "criterios ideológicos" por "criterios técnicos y de seguridad" de las plantas.

"Consideramos que esta fuente de energía verde es estratégica para la Nación y, hoy más que nunca, para toda la Unión Europea, incluso como única fuente de suministro ante fenómenos meteorológicos extremos, según ha quedado demostrado en la última Dana de Valencia con la Central Nuclear de Cofrentes", apunta la declaración, que recoge Europa Press.

De igual modo, los ejecutivos de ambas comunidades apuestan por revisar y renegociar con las empresas gestoras de la Central Nuclear de Almaraz para garantizar su continuidad operativa, siguiendo el ejemplo de países europeos que han alargado la vida útil de sus reactores.

También abogan por reducir los impuestos a la producción de energía nuclear, así como la denominada 'Tasa Enresa', la cual, "a pesar de haberse acordado por un determinado importe con las empresas propietarias, ha sido incrementada por el Gobierno central un 30 por ciento de forma unilateral". En este sentido, inciden en que es imprescindible ofrecer al sector nuclear seguridad jurídica, estabilidad y evitar la arbitrariedad".

Al mismo tiempo, y ante el "inminente punto de no retorno" para mantener activa la Central Nuclear de Almaraz, la Junta de Extremadura y el Gobierno de la Comunidad de Madrid exigen al Ejecutivo nacional que asuma estas peticiones, y se ofrecen a buscar conjuntamente con el Gobierno central "las fórmulas necesarias que permitan la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz".