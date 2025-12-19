Guardiola encara el último día de la campaña apelando a la "confianza mayoritaria" sin citar la mayoría absoluta

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta, María Guardiola, en declaraciones a los medios en Talayuela (Cáceres) - EUROPA PRESS

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta, María Guardiola, encara el último día de la campaña de las elecciones del próximo domingo apelando a la "confianza mayoritaria" de los extremeños, aunque sin hablar expresamente de mayoría absoluta.

Así, ha afirmado que "por supuesto" confía en poder construir un "proyecto" de la mano de los extremeños sin tener que recurrir a Vox para ello, aunque no cita la mayoría absoluta.

"Yo confío y aspiro a obtener la confianza mayoritaria de mi pueblo, de mi gente, de gente que ha visto que hacemos las cosas sin pensar en quién nos ha votado a nosotros", ha sentenciado Guardiola en declaraciones a los medios este viernes en Talayuela (Cáceres), en el último día ya de la campaña electoral extremeña.

Así, ha animado a los extremeños a que acudan el próximo domingo a votar y a llenar las urnas "de ilusión, de esperanza" y que "juntos" se puedan "cambiar las cosas" como se ha demostrado ya --indica-- durante su gobierno. "Por eso pido la confianza mayoritaria de los extremeños para poder seguir construyendo todos juntos una Extremadura mejor", ha incidido.

