Guardiola felicita a Cotrina y le desea "acierto" en su nueva etapa como secretario general del PSOE de Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en rueda de prensa en Mérida - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

MÉRIDA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder del PP de Extremadura, María Guardiola, ha felicitado a Álvaro Sánchez Cotrina en su victoria en las primarias del PSOE de Extremadura y le ha deseado "acierto" en su nueva etapa como secretario general de la formación extremeña.

"Le deseo acierto en esta nueva etapa y que, por encima de las diferencias políticas, esté siempre a la altura de lo que Extremadura merece: rigor, lealtad institucional y compromiso con los intereses de los ciudadanos", ha publicado en la red social 'X' la también presidenta de la Junta de Extremadura en funciones.

Sánchez Cotrina ha obtenido el 58% de los votos en las primarias que el PSOE de Extremadura ha celebrado este sábado, de manera que se ha impuesto a la otra candidata, Soraya Vega, quien ha logrado el 41% de los votos de la militancia.