Guardiola felicita a Cotrina y le desea "acierto" en su nueva etapa como secretario general del PSOE de Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en rueda de prensa en Mérida
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en rueda de prensa en Mérida - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 11 abril 2026 22:05
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MÉRIDA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder del PP de Extremadura, María Guardiola, ha felicitado a Álvaro Sánchez Cotrina en su victoria en las primarias del PSOE de Extremadura y le ha deseado "acierto" en su nueva etapa como secretario general de la formación extremeña.

"Le deseo acierto en esta nueva etapa y que, por encima de las diferencias políticas, esté siempre a la altura de lo que Extremadura merece: rigor, lealtad institucional y compromiso con los intereses de los ciudadanos", ha publicado en la red social 'X' la también presidenta de la Junta de Extremadura en funciones.

Sánchez Cotrina ha obtenido el 58% de los votos en las primarias que el PSOE de Extremadura ha celebrado este sábado, de manera que se ha impuesto a la otra candidata, Soraya Vega, quien ha logrado el 41% de los votos de la militancia.

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