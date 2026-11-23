La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios, antes de visitar en Villanueva de la Serena la Cooperativa Agrícola San Isidro, acompañada por la cabeza de lista del PP al Congreso por Badajoz, Teresa Tortonda - EUROPA PRESS

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha animado a los ciudadanos a "llenar las urnas de ilusión, de esperanza, de decencia" en las elecciones generales del 29N, y apoyar al "proyecto de país" del candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la fiscalidad "amable" que éste plantea para el campo.

Así, tras invitar a los ciudadanos a votar este próximo domingo, día 29, para "de una vez por todas acabar con ese muro que ha levantado (Pedro) Sánchez en estos últimos ocho años", Guardiola ha defendido que Feijóo es "el mejor candidato" para el Gobierno central, y ha resaltado su "compromiso" con el campo, que pasa --añade-- por "eliminar burocracia", por una PAC "fuerte" y una fiscalidad "amable" para ese sector.

El "compromiso" de Feijóo con el campo, además, pasa --según ha remarcado Guardiola-- "por la igualdad en las reglas de los productos que vienen de fuera, que tienen que cumplir las mismas condiciones que los productos, las que se le exigen a los agricultores y ganaderos (españoles)".

También dicho "compromiso" del PP pasa --incide-- por una "modificación" de la ley de la cadena alimentaria; por permitir el uso de los productos fitosanitarios que "necesitan los cultivos en Extremadura y en toda España"; y por aplicar las cláusulas de salvaguardia en el caso por ejemplo del arroz que, añade, "ha perdido una gran rentabilidad como consecuencia de la entrada del arroz de Asia que no paga aranceles".

"Aquí en Extremadura en 2023 hicimos posible el cambio, un cambio que fue refrendado hace menos de un año, en diciembre del 2025, y lo que necesitamos es que ese cambio venga con mucha más fuerza y parta del Gobierno de España y del Gobierno nacional", ha incidido Guardiola sobre la cita electoral del próximo domingo.

En esta línea, y tras desgranar algunas de las medidas recientes introducidas por su Gobierno regional en favor del sector agro-ganadero extremeño, María Guardiola ha recordado que, en todo caso, los ejecutivos autonómicos "no pueden hacer todo a pulmón", sino que se necesita también un Gobierno central que "reme a favor" y que "se preocupe de verdad de los problemas de los españoles".

De este modo se ha manifestado en declaraciones a los medios este lunes, día 23, antes de visitar en Villanueva de la Serena la Cooperativa Agrícola San Isidro, acompañada por la cabeza de lista del PP al Congreso por Badajoz, Teresa Tortonda.

(((Más información en Europa Press)))