Guardiola muestra su apoyo a Ceuta en una concentración multitudinaria en Cáceres por "la dignidad del país"

La presidenta de la Junta, María Guardiola; el vicepresidente de la Junta Óscar Fernández Calle; y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, entre otros asistentes a la concentración en Cáceres en apoyo a Ceuta - EUROPA PRESS

CÁCERES, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha remarcado su "apoyo" al pueblo de Ceuta ante una situación en la ciudad autónoma que, a su juicio "no va de siglas, no va de partidos políticos", sino que "va de defender entre todos, todos juntos, la dignidad del país".

Guardiola ha participado esta tarde en Cáceres en la concentración a favor de Ceuta en la Plaza Mayor de la capital cacereña donde, según datos de la Policía Nacional, se han concentrado unas 10.000 personas.

Con pancartas de 'Ceuta es España', 'Ceuta no se vende' y gritos contra el presidente del Gobierno por la gestión de la crisis, los cacereños han salido a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes en el día de su Ciudad Autónoma.

Así, la presidenta extremeña ha valorado que "hoy es un día perfecto para mostrar nuestro cariño y nuestra solidaridad a todos los caballas, a todos los ceutíes, que están demostrando una fuerza brutal y que no están solos", ha expresado en declaraciones a los medios minutos antes de comenzar la concentración.

La cita también ha contado con la presencia del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, de Vox, quien ha advertido de que la entrada de "casi 100.000 personas" en Ceuta supone una "invasión de España", algo de lo que ha culpabilizado al Gobierno de Marruecos y al "traidor Pedro Sánchez".

Ambos han participado esta tarde en Cáceres en la concentración convocada por la FEMP en apoyo a Ceuta, junto al alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, y otros miembros de la corporación municipal, excepto los concejales de PSOE y Unidas Podemos que no han asistido al llamamiento.

Asimismo, Rafael Mateos ha leído un manifiesto conjunto en el que se muestra el "apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutíes ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio".

"La soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona. La integridad territorial de España no se negocia", recoge el manifiesto leído por el regidor cacereño en el que se recuerda que Ceuta y sus ciudadanos están afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad" pero "también está poniendo a prueba a España" y la capacidad para proteger sus fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad del territorio.

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