Guardiola pide "máxima precaución" ante la alerta por nevadas y vientos en Extremadura, que están "siguiendo de cerca"

Alerta para el 28 de enero en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha pedido este martes "máxima precaución" ante las alertas naranja y amarilla activadas en Extremadura por nevadas y viento, que desde el Ejecutivo regional están "siguiendo de cerca".

"Por favor, máxima precaución, especialmente en las carreteras", ha señalado María Guardiola en un mensaje a través de redes sociales, recogido por Europa Press, en el que ha compartido las alertas naranja y amarilla en Extremadura.

Así, la presidenta extremeña señala que la seguridad "es lo primero", y pide a los ciudadanos que sigan las indicaciones de los canales oficiales, y ante cualquier emergencia, que llamen al 112.