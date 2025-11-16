Guardiola pide una "mayoría" que permita a Extremadura avanzar "sin muros" frente a la pinza PSOE-Vox

La presidenta del PP de Extremadura y del Ejecutivo regional extremeño, María Guardiola, en un acto público enmarcado en la precampaña de las elecciones del 21D, en Lobón (Badajoz) - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

LOBÓN (BADAJOZ), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura y del Ejecutivo regional extremeño, María Guardiola, ha pedido de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre una "mayoría suficiente" para que la comunidad pueda "seguir avanzando sin muros" frente a la "pinza" que, ha lamentado, conforman PSOE y Vox.

Lo ha hecho este domingo en un acto público, enmarcado en la precampaña de las elecciones autonómicas extremeñas, que ha tenido lugar en la localidad pacense de Lobón, contando con la participación del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, reivindicando al PP como el partido "de la gestión limpia y de la confianza", Guardiola se ha mostrado este domingo tajante al asegurar que Vox en Extremadura "ha dejado de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema", afeando que "más de 40 veces, en el último año" la formación ha votado "sistemáticamente" con el PSOE y Podemos en la Asamblea extremeña.

"Es muy fácil ponerse detrás de una pancarta a dar berridos y decir barbaridades sin responsabilidad y sin ningún aporte", ha considerado la líder de los 'populares' en Extremadura, agregando que "no hay nada como esa 'derechita' valiente que por la mañana está dando lecciones de pureza y por la tarde regala oxígeno puro al PSOE de Sánchez y Gallardo".

