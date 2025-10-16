Guardiola pide a la oposición que deje de "bloquear" el crecimiento regional y dice que no tiene "miedo" de elecciones

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha pedido a la oposición que deje de "bloquear" el crecimiento de la región y ha asegurado que no tiene "ningún miedo" de ir a unas elecciones.

"Nosotros no tenemos ningún miedo a elecciones, todas las cartas están boca arriba y lo que queremos es, insisto, estabilidad", ha subrayado la 'popular', quien ha instado a los grupos a estar "a la altura" en relación a un presupuesto para 2026 "récord" y "valiente".

La Junta ha registrado este jueves el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026 y que, en opinión de Guardiola, necesitan ser aprobados para que la región siga creciendo.

De este modo, ha dicho que la "prioridad" del Ejecutivo regional es la aprobación de las cuentas pero tiene claro también que no va a hacer perder "ni un solo minuto a los extremeños".

"Esto no es ninguna amenaza, que nadie se asuste, esto es una declaración de responsabilidad, porque no se puede gobernar a cualquier precio, eso es lo que está haciendo Sánchez y así tiene el país", ha dicho.

Guardiola ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la reunión de la Comité Ejecutivo Regional y la Junta Directiva Regional, en Mérida, en la que también ha participado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos.

Así, como ha insistido, la "prioridad" es aprobar los PGEx pero, de no contar con el apoyo de los grupos, "tendrán que ser los extremeños los que con su voz y con su voto elijan el futuro que quieren" para Extremadura.

En el contexto nacional, la presidenta del PP de Extremadura ha criticado que la "supervivencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva algunos años sin presentar presupuesto, está ofreciendo una legislatura "sin soluciones y sin salida".

"Tenemos un presidente contra todo y contra todos. Tenemos un presidente que ha lanzado a sus ministros al frente, como hooligans, como trolls en redes sociales, como machacas. Es una guardia pretoriana de un César absolutamente bunkerizado y esto no es una cosa puntual, esta es su forma de entender la política, su forma de utilizar el poder", ha dicho, al tiempo que ha criticado que se excluya a la Junta cuando algunos ministros visitan la región.

