Guardiola pide a Vara un cheque escolar por hijo escolarizado para familias con rentas más bajas y reducir impuestos

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la puesta en marcha de manera inmediata de medidas extraordinarias en este inicio del curso escolar "para que las familias extremeñas puedan subir esta cuesta de septiembre sin que la salud se les vaya en ello". Entre ellas, la aprobación de un cheque escolar por hijo escolarizado en enseñanza obligatoria, al que puedan acceder las rentas más bajas, y una reducción de impuestos para hacer frente a costes que se han disparado, como la adquisición de material escolar y los libros de texto, porque "este será el curso escolar más caro de la historia y la cuesta de septiembre es terrible".

La candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura ha instado a Fernández Vara a que "se levante del sofá y se ponga a trabajar por el bien de los extremeños, tiene que poner en marcha ya medidas urgentes para que haya igualdad efectiva de oportunidades. Debe dar una respuesta inmediata a necesidades inaplazables como los libros de texto, el material escolar, o los comedores y transportes".

Guardiola ha recordado que "en agosto los precios volvieron a subir en Extremadura. Nuestra inflación es del 11,5%, por encima de la media de España. Nuestros sueldos son los más bajos del país. La presión fiscal es de las más altas. Las familias extremeñas sufren para poder llegar a fin de mes. Pero aquí todo va bien, dice el Gobierno".

Así pues, la presidenta del PP de Extremadura ha manifestado que "empezamos un nuevo curso pero la política de Fernández Vara es la de siempre: Dejar que el tiempo pase, no tomar decisiones, que cada cual se apañe como pueda. No hay que molestar a Pedro Sánchez, no hay que apretar en Madrid, no hay que levantar la voz", ha insistido, mientras que "las familias extremeñas están siendo obligadas a asumir lo imposible. El dinero es el que es y éste no es un curso escolar normal. Cualquier ayuda es poca, pero escuchamos que la Junta ni siquiera ha pagado aún a muchas familias las ayudas para el comedor del curso pasado", ha recalcado.

Además, ha señalado que "a las familias no les salen las cuentas y Fernández Vara tiene margen de maniobra, pero prefiere dejar que los días pasen. Debe tomar decisiones, ser valiente, apretar en Madrid". Guardiola ha subrayado que "como con el tren, como con la caza, como con la reforma fiscal, como con la sanidad, etcétera, está todo por hacer. Es como esos niños que recogen su dormitorio apelotonándolo todo en el armario".

Extremadura, a su juicio, "es una tierra de prosperidad condenada al agravio y al desdén del socialismo. Debe reaccionar por el bien de los extremeños, y animarse a gobernar de una vez", ha informado este sábado el PP extremeño en nota de prensa.