Guardiola rechaza vetos de Vox para acordar las cuentas y le ofrece elegir puntos del pacto roto por "orden" de Abascal

MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado los "vetos" impuestos por el Grupo Parlamentario Vox para negociar los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y le anima a ser coherente con el pacto de gobierno suscrito al inicio de legislatura y que posteriormente fue roto "unilateralmente" cumpliendo "órdenes".

"Una negociación no es una competición de vetos", le ha espetado Guardiola al presidente del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, a quien ha advertido que no se va a sentar con él "a perseguir a nadie".

Los exsocios de gobierno de Guardiola le han preguntado en el Pleno de la Asamblea de este jueves con quien va a pactar las próximas cuentas autonómicas, advirtiéndole que no tiene mayoría y reiterando que no va a participar en ningún diálogo del que forme parte el "sanchismo" que representa el PSOE regional.

Ante esta advertencia, la jefa del Ejecutivo ha subrayado que la vocación de servicio "se demuestra construyendo y no desertando", en alusión a la ruptura del acuerdo de investidura, al tiempo que le ha aconsejado que si quieren "seguir colaborando para construir el cambio en esta región" tienen una "oportunidad perfecta" ahora con los presupuestos.

En este punto, le ha animado a elegir los puntos del pacto roto para llevarlos a la mesa de negociación abierta por la consejera de Hacienda con los grupos parlamentarios. "Sean útiles a Extremadura", le ha pedido a Gordillo, a quien ha reclamado que apoyen los presupuestos "ambiciosos", "transformadores" y "pensando en todos" que van a presentar y "no busquen excusas peregrinas si su partido no les permite sumarse a este cambio".

De lo contrario, le ha advertido, estará votando "lo mismo que Podemos", como ya hizo, le ha recriminado, en el pasado Pleno de la Asamblea dejando caer una propuesta del PP contra el concierto catalán. "Si el cambio les obliga a votar lo mismo que Podemos, oye, pues no nos culpen a nosotros, no me culpen a mí, no culpen a este grupo, asuman sus incoherencias", ha reprochado Guardiola.

La mandataria extremeña ha pedido al dirigente de Vox dejar de hablar de "incongruencias" y que no le pregunte con quién van a pactar los presupuestos "porque esa pregunta se la tiene que hacer la oposición", que tendrá que decidir "si quiere utilizar el presupuesto para construir y contribuir al progreso de Extremadura o si va a utilizar este debate una vez más como instrumento partidista".

También le ha recordado que ambos partidos ya han hecho "un ejercicio importantísimo" en Extremadura, primero con el pacto de investidura y luego con la aprobación de los presupuestos del presente ejercicio el pasado mes de febrero que está dando sus "frutos".

De esta forma, ahora "lo tienen muy fácil, más fácil que nadie", puesto que tan solo deben elegir las propuestas de aquel acuerdo. "Decidan ustedes construir o derribar, pero déjenos trabajar porque esto es muy serio".

Por todo lo anterior, María Guardiola le ha pedido que cuando se siente a negociar con la Junta de Extremadura estas cuentas "más allá de siglas y más allá de las directrices nacionales, lo hagan con honestidad, lo hagan con responsabilidad y lo hagan pensando en el interés de todos los extremeños".

VOX O 'SANCHISMO'

Por su parte, el líder de la formación de Santiago Abascal en Extremadura le ha recordado a Guardiola que en su segundo año de legislatura carece de la mayoría necesaria para aprobar en solitario las cuentas, y que, por tanto, solo tiene cuatro opciones.

Estas pasan por negociar con el PSOE y, por tanto, con lo que representa el 'sanchismo', es decir, con "la entrega de los recursos de Extremadura a los golpistas, a los que no se ha opuesto esta bancada sino con declaraciones de ida y vuelta, con la corrupción, con la colaboración, con las mafias que comercian con la inmigración ilegal, con el blanqueo de dictadorzuelos criminales y el retroceso democrático", o por el contrario elige pactar con Vox, o bien prorrogar las cuentas y, en última instancia, convocar elecciones.

Gordillo le ha reprochado a Guardiola que no haya elegido aún con quien quiere acordar las cuentas tras semanas escuchando a los grupos políticos y sus demandas, y en este sentido le ha recordado que los socialistas ya le han puesto sobre la mesas sus exigencias.

"No vamos a participar en ninguna negociación en la que esté incluido el Partido Socialista", ha reiterado, una vez más, Gordillo, porque ni a su partido ni al PP les votaron "para que el PSOE siguiera gobernando ni le investimos, presidenta, para ello".

En este punto, le ha recordado que los socialistas le han exigido que para pactar tienen que revertir "todas las medidas" aprobadas entre el PP y Vox durante los últimos años. "Allá usted, su partido y sus votantes", le ha espetado.