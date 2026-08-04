Guardiola valora que "Extremadura baja de los 60.000 desempleados por primera vez en su historia"

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha valorado que la región extremeña ha bajado en julio de los 60.000 desempleados "por primera vez en su historia".

Además, Guardiola ha resaltado "otra buena noticia" de los datos del paro y afiliación del mes de julio, y es que "por primera vez hay más de 200.000 mujeres afiliadas a la Seguridad Social".

"Detrás de estos datos hay muchas familias con un proyecto de vida y miles de autónomos y empresas que demuestran que apostar por Extremadura es un acierto", ha resaltado la presidenta extremeña, quien aunque ha apuntado que "queda camino por recorrer", ha celebrado que "cada empleo creado es un motivo más para seguir creyendo en el talento de los extremeños".

De esta forma se ha pronunciado María Guardiola, en un mensaje a través de redes sociales, recogido por Europa Press, tras conocer los datos del paro de julio, que revelan que el bajó en 767 personas en julio en Extremadura respecto a junio, un 1,3 por ciento menos, hasta siutarse en los 59.768 desempleados.