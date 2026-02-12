Guardiola ve "factible" el acuerdo con Vox y subraya que el PSOE va en "dirección contraria" y solo quiere "destruir"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en una imagen de archivo. - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha señalado que el acuerdo con Vox aún es "factible", porque hay "muchas más cosas" que les unen de las que les separan, y cierra la puerta a un entendimiento con un PSOE que ve "en dirección contraria" a sus políticas que no está dispuesta ahora a "desandar", y que "lo único que ha querido hacer" en esta comunidad es "destruir".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en la Asamblea de Extremadura, donde se celebra este jueves un pleno para la designación de los senadores autonómicos.

"Siempre he sido muy clara. Mi única intención es poder llegar a un acuerdo, hacerlo cuanto antes. Nosotros hemos sido discretos y lo vamos a seguir siendo", ha señalado tras ser preguntada por el último cruce de reproches con Vox a través de las redes sociales.

La dirigente 'popular' ha subrayado que lo que quieren es sentarse y ponerse "a trabajar" para "llegar a un acuerdo cuanto antes". "No es otra la voluntad, no es otra la intención", ha remarcado, para apostillar que "hay muchas más cosas" que les unen de las que les separan.

"Yo creo que es un acuerdo factible y lo único que hay que tener es voluntad, y por nuestra parte está toda la voluntad", ha remachado, para añadir que este mismo miércoles realizó una llamada que espera que tenga respuesta.

Sobre el PSOE, después de las últimas voces que han ido apuntando la posibilidad de una abstención para que Guardiola pueda formar gobierno sin depender de Vox, ha reiterado que el Partido Socialista "en esta tierra lo único que ha querido hacer es destruir", y está "en absoluta dirección contraria" a lo que ha realizado su Ejecutivo durante los dos últimos años y medio. "Hay que tener un poquito de responsabilidad", ha pedido.

Asimismo, ha abundado en el "batacazo" que han sufrido los socialistas en las urnas, tras lo cual "lo que tienen que hacer es asumir su responsabilidad y dejar gobernar a quien ha ganado las elecciones", para a continuación reiterar que con quien está trabajando para llegar a un acuerdo es con Vox. "Creo que lo hemos dejado muy claro", ha dicho.

Respecto a las palabras del presidente de la gestora socialista, José Luis Quintana, en las que indicaba que acudirían a una reunión si Guardiola les llama, ha señalado que ya sabe "lo que se dice en esas reuniones" porque ya se ha sentado con ellos "en muchas ocasiones", y en todo caso ha remarcado que no va a "desandar el camino" realizado durante su mandato y que está llevando a Extremadura a su "mejores cotas".