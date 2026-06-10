Hacienda avanza en una fiscalidad "más justa" y contempla la subida salarial del 1,5% para los funcionarios

La secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Inmaculada Núñez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS)

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Inmaculada Núñez, ha destacado que este departamento avanza en una fiscalidad "más justa y más eficiente" y contempla, en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026, la subida salarial del 1,5 por ciento para los funcionarios.

Núñez, ha realizado estas declaraciones este miércoles en rueda de prensa momentos antes de comparecer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos para explicar las líneas generales de su departamento en los PGEx.

De este modo, ha recordado que los presupuestos representan la herramienta económica "más importante" para la dirección política de una región y consagra el principio de autonomía financiera.

Así, sobre el proyecto de ley para 2026, que se está tramitando en sede parlamentaria, ha apuntado que vuelve a incorporar la mayor cifra de la historia de la región, hasta superar los 8.800 millones de euros.

Esta cifra supone un incremento de 755,6 millones de euros con respecto al presupuesto prorrogado 2024 que se estaba aplicando en 2025 y el principal destino vuelve a ser, atendiendo a la clasificación funcional del gasto, actuaciones de carácter social, concretamente un 66 por ciento del presupuesto.

CUATRO PREMISAS

La secretaria general ha recalcado que el proyecto de presupuestos se ha elaborado bajo cuatro premisas, que son, en primer lugar, un escenario macroeconómico de crecimiento, por lo que se ha tomado como referencia una estimación de crecimiento del PIB de Extremadura de aproximadamente un 1,9 por ciento.

También se han considerado las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica comunicadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con carácter provisional de 17 de noviembre del 2025.

No obstante, ha señalado que la falta de Presupuestos Generales del Estado y la falta de ratificación de los reales decretos que actualizaban estas entregas a cuenta ha provocado que la región deje de percibir desde enero hasta mayo 247,39 millones de euros respecto a lo comunicado inicialmente en el CPFF.

"Aunque se prevén regularizaciones en julio y en septiembre, la actualización comunicada ahora en junio también sigue estando inferior a la estimada inicialmente y el ajuste completo no se va a producir hasta septiembre del 2026", ha señalado la secretaria general de la Consejería de Hacienda.

Otra de las premisas que se ha tenido en cuenta para elaborar las cuentas para 2026 ha sido el alza en la recaudación tributaria, según los datos comunicados por la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria y, por último, el presupuesto ha sido elaborado con un déficit del 0,1 por ciento, tal y como se propuso en el CPFF del 15 de julio de 2024.

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