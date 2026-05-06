Hacienda devuelve en el primer mes de la Campaña de la Renta 46,39 millones de euros a 88.667 contribuyentes extremeños

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 88.667 contribuyentes extremeños han recibido su devolución de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 en el primer mes desde el inicio de la Campaña, por un importe de más de 46,39 millones de euros.

Hasta la fecha ya se han abonado el 70,88 por ciento de las devoluciones y el 59,81 por ciento de los importes solicitados en la región, según los datos difundidos este miércoles por la Agencia Tributaria.

En este primer mes ya se han presentado 162.681 declaraciones en Extremadura, un 5,22 por ciento más que el año pasado, a pesar de que este año la Campaña comenzó seis días más tarde.

En el conjunto del país, más de 4.494.000 de contribuyentes han recibido su devolución de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 en el primer mes desde el inicio de la Campaña, por un importe de 3.147 millones de euros.

El número de devoluciones ya abonadas ha crecido un 3,5 por ciento interanual, en línea con el de las propias solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes, que alcanzan en este primer mes las 6.339.000, un 4,4 por ciento más. Hasta la fecha ya se han abonado el 70,9 por ciento de las devoluciones y el 58 por ciento de los importes solicitados.

A su vez, la Agencia Tributaria ha informado de que los contribuyentes han presentado 1.179.000 declaraciones con resultado a ingresar, un 6 por ciento más respecto al año pasado. Hay que tener en cuenta que si domicilian la Renta no tienen la necesidad de realizar los primeros pagos hasta el final de la Campaña.

En este primer mes ya se han presentado 7.978.000 declaraciones, un 4,9 por ciento más que el año pasado, a pesar de que este año la Campaña comenzó seis días más tarde.

(Más información en Europa Press)