Hallan el cuerpo sin vida de un desaparecido, de 74 años, en la presa de Majadillas (Cáceres)

El cuerpo no presenta indicios de criminalidad o participación de terceras personas

PLASENCIA (CÁCERES), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre, de 74 años, en la presa de Majadillas, ubicada entre las localidades cacereñas de Garganta la Olla y Jaraíz de la Vera.

Según ha informado fuentes del cuerpo armado, el hombre había desaparecido, un hecho que se conoció en la mañana de este viernes. De inmediato, se activó un dispositivo de búsqueda en el que se halló el vehículo de la persona en la presa de Majadillas.

Ante la sospecha de que pudiera hallarse allí, se activó a efectivos de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, quienes hallaron el cuerpo sin vida del desaparecido.

El cuerpo no presenta indicios de criminalidad ni la participación de terceras personas, agregan las mismas fuentes.