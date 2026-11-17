Hallan pinturas murales de gran calidad en las excavaciones de la domus romana de Huerta de Otero en Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La última campaña de excacavaciones arqueológicas en la domus romana de Huerta de Otero, en Mérida, ha destapado unas pinturas murales con una rica decoración y de gran calidad, que se suman a otros hallazgo de relevancia en este yacimiento, como el mosaico de Medusa, en el que hasta ahora se ha podido trabajar únicamente en el 15 por ciento de sus más de 5.000 metros cuadrados.

La delegada de Formación para el Empleo, Pilar Amor, ha visitado las excavaciones que realiza la Escuela de Aprendizaje Laboral Barraeca V del ayuntamiento, que han permitido documentar en esta última campaa parte del peristilo de esta casa señorial.

Amor ha recordado que las excavaciones en este enclave se iniciaron en 1976 pero, sin embargo, no fue hasta 2019 cuando se retomaron, una vez que la Escuela Profesional Barraeca incorporó la especialidad de peón de arqueología.

Desde entonces, las sucesivas campañas de excavación han dado hasta ahora "muy buenas noticias", que incluyen desde el "maravilloso mosaico de Medusa" hasa estas pinturas en el peristilo de unos pavos reales, que son imágenes "muy representativas del poder que debían acumular las personas que habitaban esta domus".

La actual campaña de excavaciones, que cuentan con la colaboración y supervisión del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, finalizan en diciembre y se retomarán en enero con un periodo de formación para posteriormente retomar las excavaciones.

UN SOLAR DE 5.000 METROS CUADRADOS

El monitor de arqueología de la escuela Barraeca, José Vargas, explica que el solar de Huerta Otero tiene más de 5.000 metros cuadrados, de los cuales habrán excavado el 15 por ciento del total, Así, ha explicado que las de este año han tenido como objetivo "una lengua de tierra que se dejó en el año 1976, producto de una metodología antigua".

"En esta zona no se podía ver de manera diáfana la conexión de la habitación donde apareció el mosaico de Medusa con la parte del peristilo que ya se había excavado y, al final, la excavación nos ha deparado la sorpresa de que han aparecido unas pinturas murales que decoran las paredes, tanto exteriores como interiores, del peristilo. Están muy bien conservadas con motivos que combinan naturaleza, una rica avifauna y temas mitológicos", explica.

VISITA GUIADA

El ayuntamiento organiza una visita guiada a la zona, bajo el título 'Paseo por la Domus en la Huerta de Otero', que tendrá lugar el próximo domingo, 22 de noviembre, a las 12,00 horas, cuyo plazo de inscripción, que se realiza mediante un formulario online, se abre este martes, 17 de noviembre, y finaliza a las 14,00 horas del miércoles.

Posteriormente se realizará un sorteo público el jueves, 19 de noviembre, a las 10,00 horas, que determinará los participantes en la actividad.