Herida una mujer de 76 años tras sufrir un atropello en Badajoz

Archivo - Coche de la Policía Local de Badajoz. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 76 años de edad ha resultado herida de carácter menos grave en un atropello ocurrido este martes en Badajoz.

El siniestro ha tenido lugar en la avenida Padre Taraconte, hasta donde se han trasladado los servicios de emergencia movilizados por el 112 de Extremadura.

La víctima del atropello ha recibido atención por parte de una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, que la ha trasladado hasta el Hospital Universitario de Badajoz. También han participado efectivos de la Policía Local.