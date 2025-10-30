Heridas tres personas en la colisión de dos vehículos en Tejeda de Tiétar

Archivo - Hospital Virgen del Puerto de Plasencia - CONSALUD.ES - Archivo

MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este jueves en la colisión de dos vehículos en la EX-202, en el término municipal de Tejeda de Tiétar (Cáceres).

El accidente se ha registrado cerca de las 08,30 horas en el punto kilométrico 13-14 de la EX-202, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado dos unidades medicalizadas, una unidad de soporte vital básico, patrullas de servicio de la Guardia Civil y un equipo del servicio de mantenimiento de carreteras.

Las personas heridas, de las que el 112 no aporta información sobre sus lesiones, han sido trasladadas hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.