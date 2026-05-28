Herido grave el conductor de un vehículo tras salirse de la vía y caer por un desnivel en Valencia de Alcántara

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo ha resultado herido grave tras salirse de la vía y caer por un desnivel en el término municipal de Valencia de Alcántara.

El siniestro se ha registrado en el punto kilométrico 144 de la carretera nacional 521, según los datos aportados por la Guardia Civil.

El herido, tras ser rescatado por los bomberos, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Cáceres.