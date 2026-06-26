Un herido grave en los festejos taurinos de San Juan de Coria en la madrugada de este viernes

Festejos taurinos de San Juan en Coria. - AYUNTAMIENTO DE CORIA

Otro hombre ha resultado herido, de carácter leve, en la tarde de ayer

CORIA (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 35 años, ha resultado herido de carácter grave durante los festejos taurinos de San Juan de Coria en la madrugada de este viernes, 26 de junio.

El suceso se ha producido en la Plaza de España de la localidad, durante la suelta de un toro del ayuntamiento, de la ganadería Enrique Serrano y de nombre Milanés.

El morlaco ha embestido al hombre que se encontraba en los barrotes de la plaza. Como consecuencia, el varón ha sufrido una cornada en el dorso de la mano izquierda con lesión de tendones extensores de la mano.

Tras dispensarle un tratamiento con analgesia y antibioterapia, y controlar la herida con cura de la misma en el quirófano del ayuntamiento, el varón ha sido trasladado al Hospital Coria de Cáceres para realizarle pruebas radiológicas y una cirugía que, según ha detallado el consistorio en un comunicado, puede requerir de ópticos o microscopio.

HERIDO LEVE EN LA TARDE DEL JUEVES

Durante la tarde de este pasado jueves, 25 de junio, se ha registrado otro herido, también un hombre de 35 años, con pronóstico leve salvo complicaciones.

El suceso ha tenido lugar en la Plaza de la Catedral, cuando el toro de la peña Junta de Defensa del Toro de San Juan, de la ganadería Héctor Guerrero y nombre Zafiro, embistió a un participante que se encontraba en el recorrido.

Como consecuencia, el varón ha sufrido una cornada superficial de seis centímetros de longitud y un centímetro de profundidad que ha afectado a tejido celular subcutáneo y músculo cutáneo del cuello sin hemorragia activa.

Tras realizarse el protocolo de estabilización del enfermo y un lavado y exploración de la herida a nivel de la cara por el lateral derecho del cuello, se ha procedido al trasladado del herido al Hospital Ciudad de Coria para su ingreso.

La alcaldesa del municipio, Almudena Domingo, ha agradecido la rápida actuación de los servicios médicos y la colaboración ciudadana, así como desear una pronta recuperación a los heridos.

El Ayuntamiento de Coria ha recordado, a través de un comunicado, la importancia de seguir todas las recomendaciones de seguridad durante el desarrollo de estos festejos tradicionales para garantizar el bienestar de todos los participantes.