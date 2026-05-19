Herido grave un hombre tras sufrir un golpe en un posible accidente laboral en Aldeacentenera

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Cáceres. - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años de edad ha resultado herido grave en Aldeacentenera (Cáceres) como consecuencia de un golpe que le ha provocado politraumatismos.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, entre ellos un helicóptero medicalizado que ha trasladado a la víctima hasta el Hospital Universitario de Cáceres, así como un técnico de la Dirección General de Trabajo para determinar el carácter laboral del suceso.

También han intervenido personal sanitario del consultorio médico de la localidad y una ambulancia convencional, así como efectivos de la Guardia Civil.