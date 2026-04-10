Herido grave con policontusiones un varón de 53 años tras caer de un tejado en Navalmoral de la Mata

Archivo - Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en una imagen de archivo - CONSALUD.ES - Archivo

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 53 años ha resultado herido grave con policontusiones tras caer este viernes de un tejado en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El accidente se ha producido pasadas las 13,30 horas y hasta el lugar del mismo se ha desplazado una unidad medicalizada y una patrulla de la Guardia Civil.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.