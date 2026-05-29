Herido grave con un traumatismo facial y torácico tras caer de una moto en Villanueva de la Serena

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años ha resultado herido grave con un traumatismo facial y torácico tras caer de una moto en la tarde de este viernes en Villanueva de la Serena.

El siniestro se ha registrado en la Calle Juan Antonio Bravo Segura cerca de las 19,00 horas, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del mismo se ha desplazado una patrulla de la Policía Local y una unidad medicalizada del SES, que asistió y trasladó al conductor de la moto al Hospital Don Benito-Villanueva.