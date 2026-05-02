Un herido leve tras la salida de vía de un vehículo en la EX-104 a la altura de La Coronada (Badajoz)

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida de carácter leve tras la salida de vía de un vehículo en la carretera EX-104 a la altura de La Coronada (Badajoz).

Según ha informado el 112 Extremadura a través de sus redes sociales, el herido ha sido trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva.

En el accidente han intervenido una unidad medicalizada de emergencias (UME), bomberos, agentes de la guardia civil y personal de conservación de carreteras.