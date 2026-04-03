La Hermandad del Cerro de Reyes de Badajoz lleva a cabo su Vía Crucis Viviente en el casco antiguo

BADAJOZ, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Jesús Obrero y Nuestra Señora del Dulce Nombre de María de Badajoz, con sede en la Parroquia Jesús Obrero del Cerro de Reyes, ha llevado a cabo este Viernes Santo su Vía Crucis Viviente, en esta ocasión y de forma extraordinaria en pleno Casco Antiguo de la capital pacense.

Así, y con motivo del 30º aniversario del Vía Crucis Viviente y tras la reciente concesión del reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Badajoz, desde esta hermandad ha trasladado de manera extraordinaria la representación de este acto a un enclave más amplio y emblemático de la ciudad.

Por ello, el Vía Crucis Viviente de esta Semana Santa se ha celebrado este viernes en el centro histórico de Badajoz, entre la Plaza Alta y la Alcazaba, con el fin de facilitar la asistencia de público, realzar su proyección turística y poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad.

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