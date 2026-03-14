Los hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas pasan este sábado a disposición judicial

Dispositivo policial en el exterior del Tribunal de primera instancia de Villafranca de los Barros, a 14 de marzo de 2026, en Villafranca de los Barros, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press

BADAJOZ 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos hermanos detenidos este pasado miércoles, día 11, en la localidad pacense de Hornachos presuntamente relacionados con la desaparición de Francisca Cadenas pasarán a disposición judicial este sábado, 14 de marzo, en los juzgados de Villafranca de los Barros.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de los periodistas este pasado viernes en Badajoz, quien ha destacado el "enorme" trabajo, "bien hecho" e "inmejorable" que la Guardia Civil ha realizado "en todo este tiempo".

"Probablemente es la élite de España en este tipo de delitos" quienes han venido a trabajar y han conseguido que pueda tener un "final feliz", en el sentido de que "se verá el esclarecimiento de todos los hechos", ya que se trataba de un caso de estaba cerrado, ha recordado Quintana.

Respecto a la investigación, ha reiterado que no puede dar muchos datos debido a que está bajo secreto del sumario.