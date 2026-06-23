Herrera del Duque y Navalmoral de la Mata alcanzan la temperatura máxima de la región este martes, con 41,9 grados

Una mujer con abanico y sombrero - María José López - Europa Press

BADAJOZ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Herrera del Duque y la cacereña de Navalmoral de la Mata han alcanzado la temperatura máxima de la región este martes, al registrar ambas 41,9 grados a las 17,30 horas.

En tercer lugar se sitúa Mérida, al marcar 41,8 grados a las 17,10 horas de este martes, según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Europa Press.

Además, la localidad cacereña de Montehermoso ha alcanzado los 41,6 grados a las 16,50 horas, y la de Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz, se sitúa como la quinta más calurosa de la región, con 41,5 grados a las 15,20 horas.