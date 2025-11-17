Un hombre de 41 años resulta herido grave al salirse de la carretera cerca de Santa Amalia

BADAJOZ, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha resultado herido de carácter grave al salirse de la carretera con su vehículo cerca de la localidad pacense de Santa Amalia.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 23,11 horas de este pasado domingo se ha recibido una llamada alertando de un accidente de tráfico ocurrido, en el que un coche se había salido de la carretera en el kilómetro 85 de la EX-206.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como un equipo sanitario del PAC de Santa Amalia, y varias dotaciones de la Guardia Civil y de Bomberos.

El hombre herido, de 41 años, presentaba politraumatismos, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado grave al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena