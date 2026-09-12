Un hombre de 59 años resulta herido leve en una colisión entre un coche y una moto en Cáceres

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 59 años, ha resultado herido de carácter leve en una colisión entre un coche y una moto en la ciudad de Cáceres.

El incidente se produjo este pasado viernes, 11 de septiembre, en torno a las 20,17 horas en la rotonda de la calle Trashumancia, por la zona de Casa Plata, según ha informado el Centro 112 Extremadura.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud (SES), una ambulancia de la Cruz Roja y efectivos de servicio de la Policía Local de Cáceres.

El varón, con una policontusión, fue trasladado al Hospital Universitario de Cáceres.