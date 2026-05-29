Un hombre de 62 años resulta herido con policontusiones al ser atropellado en Esparragosa de la Serena

BADAJOZ, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido de carácter 'menos grave' con policontusiones al ser atropellado este viernes en la localidad apcense de Esparragosa de la Serena.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 9,23 horas de este viernes se ha recibido una llamada alertando del atropello de un hombre en la calle Nuestra Señora de Guadalupe de la localidad de Esparragosa de la Serena.

Hasta el lugar del accidente se ha trasladado un helicóptero sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una unidad de Soporte Vital Básico, una ambulancia convencional y una patrulla de la Guardia Civil.

El hombre atropellado, de 62 años, presentaba policontusiones, y tras atendido en el lugar del siniestro, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Don Benito-Villanueva.